Orages : des récoltes menacées dans les Pyrénées-Orientales

Ces parcelles en image, Matthieu Mestres, un viticulteur à Ponteilla-Nyls dans les Pyrénées-Orientales, aurait dû les vendanger la semaine prochaine, mais il est impossible vu les dégâts causés par la grêle. Environ huit hectares sont totalement détruits par l’orage de grêle dans la soirée du mardi 12 septembre. Matthieu Mestres confie qu’ils ont perdu huit mois à traiter toute la nuit et à travailler pour rien. Ce sont des sacrifices et un investissement mal récompensés. Il vient d’acheter les vignes il y a un an à peine. Il y a une quarantaine de viticulteurs dans la région. Plus de 150 hectares sont touchés par la grêle. C’est un nouveau coup dur pour le secteur. Des grêlons de la taille d’une balle de tennis ont brisé 1 000 mètres carrés de vitre dans une serre à Pollestres. C’est une saison difficile après des mois de sécheresse. La violence des grêlons du mardi 12 septembre, à Llupia (Pyrénées-Orientales), a endommagé les raisins et aussi la vigne. La récolte de l’année prochaine est aussi compromise. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier