Orages : des trombes d’eau dans la vallée du Rhône

Soudainement, la pluie s'abat violemment, si dense qu’il est impossible de voir la rue à travers la fenêtre. Par endroits, il est tombé plus de 20 centimètres d’eau en deux heures. À quelques kilomètres, de la route, il ne reste qu'un panneau. À Saint-Vallier, dans la Drôme, le courant est tellement puissant qu’il a charrié plusieurs tonnes de bois, bloqués sous le pont. Sur l’autoroute A7, c’est une cascade de boue. L’orage est si violent que l’eau recouvre très vite la chaussée. Pendant plusieurs heures, l’A7 est donc coupée entre Valence et la commune de Chanas, provoquant des dizaines de kilomètres d’embouteillage. Après des heures d’attente, certains ont préféré trouver refuge sur une aire d’autoroute. Dans la Drôme, certaines routes départementales sont totalement inaccessibles. Dans le département voisin, en Ardèche, les rues du village de Sarras sont envahies par l'impressionnante coulée de boue. Dans la région, plusieurs écoles ont dû être évacuées. TF1 | Reportage L. Merlier, O. Couchard, C. Blampain