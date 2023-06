Orages : dix-sept départements en vigilance orange

Il faut seulement dix minutes à la grêle pour transformer les rues d'un village basque en rivière. Dans l'après-midi du 20 juin 2023, vers 16 heures, les pelouses disparaissent sous les grêlons. Ces derniers sont suffisamment gros pour causer de nombreux dégâts sur les pare-brise. "On a vu passer l'orage de grêles. Puis, il y a des impacts sur la voiture, partout. Je ne suis pas le seul dans le quartier", confie un habitant. À 1 000 kilomètres de là, dans le département du Nord, impossible pour un conducteur d'aller plus loin. À Nœux-les-Mines, l'eau s'est infiltrée dans la maison. Son niveau a atteint 20 centimètres en quelques minutes. "On va mettre quelques jours à nettoyer et quelques jours à enlever l'odeur", se plaint une occupante du logement concerné. Des orages sont encore attendus le 21 juin, notamment dans le Sud-Ouest. TF1 | Reportage J. Cressens, J. Rivarin