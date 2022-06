Orages en Côte-d'Or : une coulée de boue dans le village de Gevrey-Chambertin

Toute la journée, ils ont monté des barricades avec des sacs de sable, des planches de bois pour protéger les habitations. À Gevrey-Chambertin, les orages sont de retour et la commune retient son souffle. Mercredi après-midi, une coulée de boue a dévasté le centre du bourg. Cette vague de boue a fait des dégâts considérables dans cette localité. Plus de 200 caves, des garages et des jardins et même quelques habitations ont été inondés. Les habitants sont dans l'inquiétude. Jérôme tout comme son voisin a dû être relogé. Leurs maisons ont été fortement endommagées. C'est le même spectacle sous terre dans les prestigieuses caves où sommeillent les plus grands crus de Bourgogne. Par chance, le millésime est épargné. Un peu plus loin, l'église du XIIIe siècle a été lourdement endommagée. La solidarité s'organise et des bénévoles de la paroisse sont venus en renfort pour faire le nettoyage. Cette commune a connu un phénomène similaire en 1995. Elle vient de demander la reconnaissance de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage C. Blampaim, B. Gereys