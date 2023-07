Orages et grêle : inquiétude dans le Doubs

Avant l'orage, Marion plie ses affaires. Ce soir, elle restera confinée chez elle. "Je ne suis pas très à l'aise avec ces conditions météorologiques, donc j'anticipe. Je vais débrancher tout ce qui est électrique, j'ai déjà fermé mes volets et rangé ma terrasse. Et puis, je vais attendre que ça passe", confie-t-elle. Dans un club de loisirs, il est impossible d'attendre. Les activités changent dès le début de l'après-midi. Les enfants vont rester à l'intérieur. Ils devaient normalement faire du sport en extérieur, football gaélique et thèque. Mais ce sera Kapla et course de relais dans le dojo. Une décision qui ne les réjouit pas beaucoup. Avec une température de 35°C à l'ombre, c'est la ruée vers les points d'eau, pour une courte durée. Toutes les piscines extérieures de Besançon ferment plus tôt, 15h30 au lieu de 19h30. Tout le public a été évacué, car le danger est bien réel. "Dans les bassins, il y a des risques de foudres qui peuvent tomber sur l'eau, mais également des risques de chutes d'arbres", explique Nathalie Porral, directrice des sports à la mairie de Besançon. TF1 | Reportage I. Blonz, P. Gardet