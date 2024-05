Orages et inondations : des communes sinistrées

Le travail semble interminable à la pelle. C'est donc un tracteur qui vient dans la cour d'une école à Bais (Mayenne) pour retirer la boue, infiltrée jusque dans les classes. Aujourd'hui, l'établissement a dû fermer ses portes. "Notre école a 30 ans. C'est la première fois donc qu'on a cette catastrophe. C'est une chance qu'aucun enfant, aucune personne n'était présent dans le bâtiment", raconte Sylvaine Gautun, adjointe aux affaires scolaires de la mairie de Bais (Mayenne). Car l'eau est montée très vite hier. En une heure seulement, la cour de récréation s'est transformée. Dans l'Eure, des habitantes sauvent tout ce qu'elles peuvent. La pluie et la boue ont abîmé ce qu'ils avaient dans leurs caves. À l'intérieur, l'électroménager de Françoise Prevost est détruit. Il y a quelques heures encore, il y avait 1m40 d'eau. Dans sa rue, les pompiers font le tour de chaque maison pour installer des pompes et extraire l'eau le plus vite possible. Dans l'Aisne, à Trélou-sur-Marne, le torrent était si fort dimanche que certaines routes n'ont pas tenu. Cyril a tout perdu. "La cave, les deux caves, on n'a plus rien du tout...", se plaint-il à la personne avec qui il échange au téléphone. L'eau s'est infiltrée dans tout le rez-de-chaussée de sa maison. "C'est une vie, c'est notre vie notre maison. On a travaillé pour tout avoir, ce qu'on a là. On n'a plus rien". Dans cette commune, près de 80 mm d'eau sont tombés, l'équivalent d'un mois de précipitation. TF1 | Reportage J. Quancard, M. Bornet, K. Gaignoux