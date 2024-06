Orages et inondations : douze départements en alerte

Ce soir, les orages arrivent par l’ouest. En Loire-Atlantique, à certains endroits, l’eau ne s’évacue plus et commence à envahir les routes. Les voitures circulent au ralenti. Il est presque impossible d’avancer. Plutôt cet après-midi, dans la Nièvre, la montée des eaux est si rapide qu’elle surprend des passants. Certains s’agrippent les uns aux autres pour tenter de traverser. Toute l’eau, dans les images, provient de la rivière de l’Yonne, qui n’en finit pas de déborder. Dans le Maine-et-Loire, la rivière de l’Oudon commence à inonder la commune de Segré-en-Anjou. Les orages annoncés pourraient encore faire monter le niveau d’eau, alors, il faut faire vite. On crée des trottoirs suspendus pour éviter que les habitants ne soient pris au piège. Ce soir, les habitants restent vigilants. Certains mettent à l’abri meubles et marchandises avant la tombée de la nuit. TF1 | Reportage J. Quancard, E. Plantard, G. Corgnet