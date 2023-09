Orages et inondations en série : vos assurances vont augmenter

Avec les fortes pluies du 18 septembre, l'eau a inondé l'exploitation de Jacques Valllon, un agriculteur d'Albon, dans le Drôme. Il doit se tourner vers son assurance pour être indemnisé. Pour Cécile Calvet, une fleuriste de l'Hérault, au moins 10 000 euros de dégâts dans son salon. Elle a appelé son assurance, mais cette dernière ne lui donne pas de date pour son remboursement. Alors pourquoi les délais sont-ils si longs ? Le coût des catastrophes naturelles est de plus en plus élevé pour les compagnies d'assurances. En 2022, il s'élève à 10,6 milliards d'euros. Et la facture pourrait encore s'alourdir, car depuis janvier 2023, 51 orages violents ont été enregistrés contre 47 l'an 2022 à la même période. Faut-il s'attendre à des prix plus élevés ? L'assurance habitation augmentera de 5 % de plus en 2024, soit en moyenne 238 euros, onze euros de plus qu'en 2023. Il y a quelques semaines, le gouvernement avait appelé malgré tout les assureurs à limiter au maximum les hausses de tarifs. Cet appel pourrait ne pas être suivi face aux réalités climatiques. TF1 | Reportage V. Dépret, O. Couchard, M. Rio