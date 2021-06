Orages et inondations : les dégâts en Seine-Maritime

Il faudra plusieurs jours pour nettoyer les dégâts. Cette maison à Languetot a été inondée. Chambres, salle de bain, salon, cuisine... aucune pièce n'a été épargnée. Les propriétaires n'ont rien pu faire. A l'extérieur, l'eau a emporté les jouets des enfants jusqu'au fond du jardin. Et les véhicules ont pris l'eau, ils sont partis à la casse. Toute la journée, des voisins sont venus aider Mathieu et Marion Dubal à nettoyer. En regardant les images amateur tournées mercredi soir, il est facile d'imaginer l'ampleur de l'épisode orageux. "Des mètres cubes et des mètres cubes d'eau qui sortait, c'était incroyable la puissance que ça avait", témoigne Frédéric. Cette nuit, les pompiers ont réalisé 146 interventions en Seine-Maritime. En vingt minutes, il est tombé l'équivalent d'un mois de précipitation. Ce jeudi, le département est toujours en vigilance jaune orages pluies et inondations.