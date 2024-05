Orages et pluies diluviennes : de nouveaux dégâts aujourd'hui

Dijon était ce lundi sous une pluie de grêlons. Frappé par de violents orages, cet après-midi, les rues de la ville ont été tapissées de blanc. Dans certains quartiers, l’eau est montée très rapidement. Des automobilistes tentent tout de même de traverser à leurs risques et périls. Dans l’Yonne, un camion préfère ne pas s’aventurer plus loin sur une route inondée. Toute la France, ou presque, s’est retrouvée sous les orages. Dans le Doubs, après son passage, la grêle se ramasse par poignée. À Saintes, le niveau de la Charente est sous haute surveillance. Le fleuve déborde régulièrement. Le département est placé, ce soir, en vigilance orange. Les beaux jours semblent bien loin. Et si le soleil est bien là en Moselle, les habitants de Sierck-les-Bains gardent un œil inquiet sur le cours d’eau qui traverse leur village. Après avoir été inondée ce week-end, Annick craint de nouvelles pluies, annoncées dans la nuit. La mairie a mis des sacs de sable à disposition et recommande aux habitants de mettre leur véhicule à l'abri, sur les hauteurs du village. TF1 | Reportage B. Guénais, Y. Chambon