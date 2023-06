Orages, grêle : encore des pluies diluviennes

Un déluge, que les habitants de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, immortalisent depuis leur fenêtre. Il est tombé l’équivalent de quinze jours de pluie, en une heure. Un habitant raconte : "C’était très très intense pendant quinze-vingt minutes parce que l’orage était vraiment localisé. Nous, on a de l’eau qui est montée dans le jardin vraiment en cinq minutes, on n’a rien pu faire pour empêcher l’eau de monter. Heureusement ça s'est arrêté rapidement, mais c’était quand même très violent." Dans le Vaucluse, ce sont des torrents debout. Dans le Gard, cette fois, des rafales à 80 kilomètres heures, en pleine Feria de Nîmes. Des orages ont fait des dégâts, hier, dimanche 28 mai, dans le massif central. Le bitume arraché, des canalisations emportées. Un habitant a cru qu'il allait mourir. Il dit qu'il est dévasté, le torrent partait comme des grosses vagues en pleine mer. "On a cru qu’on allait y passer", dit-il. La commune a déjà demandé le classement en catastrophe naturelle. TF1 | Reportage F. de Juvigny, S. Boujamaa