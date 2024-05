Orages, grêle : pourquoi des intempéries aussi violentes ?

Il y a eu de violents impacts de foudre au sommet de la Tour Eiffel. En tout, une dizaine de départements ont été touchés la nuit du mercredi 1er mai. Pourquoi une telle intensité ? C'est à cause de ce qu'on appelle un conflit de masse d'air. Mercredi soir, il faisait 28 °C à Strasbourg, et de l'autre côté de la France, à Pau, 9 °C. Lorsque ces deux zones, de 19 °C d'écart, se percutent, cela crée un choc. C'est sur la ligne du choc que les orages ont éclaté. Il y a eu jusqu'à trois semaines de pluie en quelques heures, mais aussi, plus étonnant, des grêlons, parfois gros comme des balles de golf. Pourquoi la grêle est-elle tombée ? Très localement, comme dans l'Yonne, des orages supercellulaires se sont formés, des cumulonimbus. Ce sont des nuages à la forme très verticale. L'air chaud et humide s'évapore du sol et forme des gouttes qui s'élèvent jusqu'à rencontrer de l’air froid, moins 30 °C. Les grêlons sont formés. Mais hier soir, l'amplitude thermique était si grande qu'ils sont restés piégés dans le nuage, ont grossi encore et encore, jusqu'à tomber. Selon Météo-France, le caractère imprévisible de ces chutes de grêle est renforcé notamment par le dérèglement climatique.. TF1 | Reportage D. de Araujo, M.L. Bonnemain