Orages, grêles, pluies : une fin de week-end tourmentée

Un déluge de grêles en plein mois de mai, cela surprend. C’est impressionnant, dans l’Aveyron, mais aussi dans le Loiret, où les grêlons sont étonnamment gros. Le jardin d’un internaute a plutôt une mine de mois de décembre. Ce n’est pas tout, on a aussi recensé des pluies diluviennes, comme en Charente, de la foudre en Haute-Loire et même des tornades en Touraine. Il s’agit des conséquences différentes, mais qui résultent d’un même phénomène, la goutte froide. Au sol, les températures se réchauffent, mais dans l’atmosphère, il fait encore froid. Ce qui a pour résultat que des nuages d’orages se forment. Au total, plus de 270 départements sont concernés par cet événement climatique, ce soir. Avec des conséquences, déjà, pour un viticulteur dans l’Aude, la violence des grêlons a ravagé ses vignes. Hier déjà, le ciel était spectaculaire. Dans l’Essonne, au meeting aérien de la Ferté-Alais, les pilotes ont dû composer avec un tuba. En Eure-et-Loir, c’est une tornade qui est passée. Aujourd’hui, les champs portent encore la marque de la puissance du vent. TF1 | Reportage D. Mourgues