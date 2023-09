Orages, inondations : inquiétude dans la vallée du Rhône

Ils sont inquiets, à peine remis des inondations de lundi, la pluie tombe de nouveau sur le jardin de Daniel Ducoin. Lundi 18 septembre, un torrent a dévalé le terrain, "une crue exceptionnelle et centenaire", selon ces habitants d'Albon. Le nettoyage est loin d'être terminé, mais il n'est pas question de s'arrêter malgré la pluie d'aujourd'hui. Dans la maison voisine, Sixtine scrute le ciel et la météo, rongée par l'angoisse de tout perdre à nouveau. Entre deux averses cet après-midi, chacun s'affairait devant chez soi pour éviter de nouveaux dégâts ce soir. Soixante à 100 millimètres de pluie sont attendus, bien moins que lundi. Mais dans la commune voisine d'Anneyron, on anticipe. Un service d'hébergement et de restauration est prévu. "D'ores et déjà, les gens qui seraient repérés vulnérables sur la route ou dans leur domicile peuvent demander à être hébergés, les lits sont prêts.", affirme Patricia Bodin, maire d'Anneyron. L'épisode de pluie est annoncé jusqu'à 23 heures. La vigilance orange doit être levée à minuit sur le département de la Drôme. TF1 | Reportage O. Couchard, E. Nappi, C. Buisine