Orages : la Haute-Loire frappée par la grêle

Les 20 minutes d’averses de grêle ont paru interminables aux habitants de Lantriac, en Haute-Loire. Toute la famille a été prise de court par la violence de l’orage. “J’étais en grenier. Donc, j’étais le premier à voir le Velux cassé. Je ne pensais pas qu’ils auraient cassé d’ailleurs. Et c’est à ce moment qu’on se rend vraiment compte que c’est impressionnant”, raconte Valentin Gire, un habitant. Des grêlons de la taille de balles de ping-pong ont percé leur pergola et détruit leur potager. Valentin et son père sont à pied d'œuvre, pour remplacer les tuiles cassées avant le retour de la pluie. À quelques kilomètres de là, une gérante de camping constate les dégâts. Les toiles des caravanes ont été déchirées par les grêlons. Heureusement, les campeurs n’étaient pas encore sur place. Plus loin, la grêle a transpercé les volets d’un collège. Les pompiers interviennent pour bâcher les toits. La pluie annoncée ce soir inquiète la principale. Des averses sont annoncées dans la soirée en Haute-Loire. Mais Météo France ne prévoit pas d’orages dans le département cette nuit. TF1 | Reportage E. Vizent, T. Bruck