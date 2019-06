Orages : la nuit interminable des passagers d'un vol Ryanair

En raison des conditions climatiques du mardi 18 juin 2019, un avion du Ryanair Marrakech-Bordeaux a dû être dérouté à Toulouse. La compagnie irlandaise a envoyé un message d'excuse, mais n'a proposé aucune solution d'hébergement. Les 180 passagers ont dû dormir par terre, dans un aéroport désert et plongé dans le noir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.