Orages : la région Auvergne-Rhône-Alpes durement touchée

Lundi soir, Météo France avait placé plusieurs départements en vigilance orange. Mais les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne s'attendaient pas à un tel déluge de pluie et de grêle. Carrosseries et pare-brises des véhicules endommagés, pylônes électriques tordus, sous-sols inondés...Les orages, qui ont commencé peu avant minuit, ont causé de très importants dégâts.