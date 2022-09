Orages : le Gard et l'Hérault sous des trombes d'eau

Le nettoyage s'est amorcé ce matin à Montpellier, mais les traces de l'inondation provoquées par le Lez sont encore visibles. C'est la troisième fois en trois ans. Les riverains se sont habitués mais restent vigilants. "Quand il pleut et que la pluie est plus conséquente, il faut ranger les terrasses. Si la pluie monte un peu, ça prend tout et ça peut être dangereux", s'exprime un restaurateur. Un danger bien réel pour nombre d'habitants du Gard et de l'Hérault la nuit dernière. Vers 1h du matin, le centre-ville de Nîmes était sous les eaux. En moins de deux heures, il est tombé l'équivalent d'un mois et demi de précipitations. Certains habitants ont eu les plus grandes difficultés pour se mettre à l'abri. Une conductrice s'est retrouvée bloquée dans sa voiture. Un peu plus au nord, à Prades-le-Lez, il faudra encore plusieurs jours pour assécher un parking. Hier après-midi, en quelques heures, deux orages cévenols s'abattent sur la commune. "Cet emplacement, c'était une rivière avec 20 cm d'eau environ qui coulait, jusqu'à l'entrée du garage", raconte Raymond Poulenas, sinistré. 80 cm d'eau sur près de 600 m² doivent encore être pompés. L'ascenseur de l'immeuble est hors service. Les habitants qui le peuvent devront emprunter les escaliers. TF1 | Reportage H. Dreyfus