Orages : le sud toujours sous l’eau

C’était un épisode de grêle bref, mais intense, ce mardi dans l’après-midi, en Corrèze. C’est la même chose à peu plus à l’ouest, au Pays basque. Depuis deux semaines, la partie sud de la France connaît des orages quotidiens. Hier soir à Apt, dans le Lubéron, l’eau de pluie s'infiltre dans la cuisine d’un restaurant et l'inonde en quelques secondes. Aujourd’hui, l’heure est au nettoyage pour son propriétaire. Son sol est abîmé, il a dû jeter une grande partie de sa marchandise et va devoir rester fermé plusieurs jours. “On a travaillé pour préparer la saison. On a fait tous les réglages nécessaires. Et quand on voit qu’en l'espace d’une demi-heure, trois-quarts d’heures, tout est anéanti, c’est vrai que c’est triste" réagit le propriétaire. À 500 mètres de là, c’est la fermeture forcée aussi pour un centre médical. Le faux plafond n’a pas résisté à la puissance de l’eau. Les orages pourraient bientôt faire de nouveaux dégâts. Selon Météo France, certains pourraient encore éclater ce soir dans le sud-ouest du pays. TF1 | Reportage J. Cressens, P. Géli, C. Aguilar