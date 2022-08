Orages : les images des intempéries à Paris et dans le Sud

La terrasse d’un restaurant parisien a été inondée en seulement quelques minutes. La pluie, soufflée par des rafales allant à plus de 100 kilomètres heure, plonge Paris dans le brouillard. Une toiture n’a pas résisté à la puissance du vent. En seulement une heure, il a plu jusqu’à 44 millimètres en région parisienne. C’est plus de la moitié de ce qui tombe habituellement en un mois. Une avenue est transformée en rivière. Les voitures ont bien du mal à rouler. C’est la même chose pour une moto, les roues sont quasiment sous l’eau. Elle s’infiltre jusque dans les stations de métro. "C'est un peu le bazar, donc c’est un peu compliqué”, explique un motard. La capitale est frappée par les orages. Dans quelques heures, voire quelques minutes, huit départements du Sud devraient également être touchés : l’Aude, le Tarn, l’Aveyron, l’Hérault, le Gard, mais aussi les Bouches-du-Rhône et le Var. Il pourrait tomber en quelques heures l’équivalent de deux à trois mois de précipitations. Cet épisode orageux devrait durer au minimum toute la journée du mercredi. TF1 | Reportage J. Cressens. F. Agnès, M. Desmoulins