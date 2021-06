Orages : les images des régions touchées

La boue s'est mêlée aux pluies diluviennes de cette nuit à Sauvagnat-Sainte-Marthe, et rien ne leur a résisté. Caves, garages, rez-de-chaussées inondés, les dégâts sont considérables. Après la peur de la nuit, c'est le désarroi du jour. "C'est du jamais vu, c'est du jamais vécu. C'est un cataclysme. On voit ça à la télé, on plaint les gens qui le vivent. Et quand ça nous arrive, on voit ce que c'est quoi", s'exprime un père de famille. Dimitri s'apprêtait à déménager, des cartons entiers étaient posés dans sa cuisine. Et après l'orage de nuit, il ne lui reste quasiment plus rien. "On est dégoûté, mais c'est comme ça. Là, on va tout jeter, et quand on déménage, on va racheter. Avec l'assurance, on va voir. On ne peut pas faire grand-chose", confie-t-il. À minuit, l'orage a réveillé tout le village. En quelques minutes, des torrents se forment, les voitures sont emportées sur des centaines de mètres et l'eau s'infiltre dans les maisons. "L'eau, on ne peut rien faire, ça détruit tout. Ça a pris deux secondes tout ça", déclare une jeune femme en nous montrant l'état de l'intérieur de son domicile. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.