Orages : moins 10°C en une heure

À entendre les impacts des grêlons, mieux valait rester à l'intérieur. Les habitants sont surpris par les violents orages. En Île-de-France, il est tombé par endroits 30 millimètres de pluie en quelques minutes seulement. Plus au nord, dans l’Aisne, un habitant ne pourra pas sortir de chez lui avant un moment. Il y a eu des inondations dans le département de l’Eure. À Beaumontel, le cours d’eau a débordé et fait céder une partie d’un mur. Selon une habitante, les sous-sols sont totalement inondés et les voitures totalement noyées sous les eaux. Les pompiers enchaînent les interventions, une centaine, ce dimanche 12 mai, principalement pour des caves inondées. Les orages ont touché la Normandie, l'Île-de-France et le sud des Hauts-de-France avec plus de 50 000 impacts de foudre. Dans la capitale, une brocanteuse a dû remballer toute sa vaisselle en vitesse. Elle a passé deux heures à nettoyer sa vaisselle et à essayer d’éponger l’eau qui est tombée dessus. D’après Météo France, les risques d’orages vont s'estomper d’ici à la fin de journée. TF1 | Reportage P. Corrieu