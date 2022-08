Orages : peuvent-ils mettre fin à la sécheresse ?

Des pluies diluviennes. Mardi soir, rien qu’à Paris, est tombé l’équivalent d’un mois de précipitations en une heure et demie. Résultat, ce mercredi matin, le niveau de la Seine est remonté de 35 centimètres. Son débit a presque doublé. La pluie est enfin tombée mais que devient-elle ? Où va l’eau ? 65% s’évaporent dans l’atmosphère, 25% ruissellent jusqu’aux rivières et aux fleuves. Le reste s’infiltre dans les nappes phréatiques. Cela concerne 10% de la pluie. Mais ces précipitations suffisent-elles, même un peu, à compenser la sécheresse de ces dernières semaines ? Nous avons fait le test, ce mercredi après-midi, à Orléans. Grâce à un instrument, Violaine Bault, hydrogéologue du Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM), contrôle chaque jour le niveau des nappes phréatiques. “Ça n’a absolument pas impacté le niveau des nappes. Déjà, les sols étaient très secs. Il faudrait des pluies vraiment longues et continues pour que l’eau arrive à passer la barrière du sol”, précise-t-elle. Et ce n’est pas pour tout de suite car dès la semaine prochaine, une cinquième vague de chaleur et des températures écrasantes sont attendues partout en France. TF1 | Reportage C. Ebrel, J.P. Féret, A. Gaudin