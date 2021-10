Orages, pluies : comment l’alerte rouge est déclenchée

Inondations dans le Gard, record de précipitations en Loire-Atlantique, deux mois de pluie en quelques heures dans les Bouches-du-Rhône. Le point commun entre ces trois départements : ils ont été placés en vigilance rouge par Météo France. Ce quatrième et dernier seuil d’alerte est activé lorsque le phénomène est particulièrement violent. Météo France a créé ce système de vigilance en 2001 après les violentes tempêtes de 1999. Activée en moyenne une fois par an jusqu’en 2012, elle est utilisée de plus en plus souvent. L’année dernière, elle a été déclenchée à six reprises. Première explication : l’extension du dispositif. “Il prenait en charge au départ cinq phénomènes. Puis, ensuite, ont été ajoutés deux phénomènes : la canicule et le grand froid en 2004. En 2007, ce sont les inondations qui ont rejoint le dispositif. Puis en 2011, la vigilance vague submersion est arrivée”. Autre constat, les événements météorologiques exceptionnels gagnent en intensité. L’alerte rouge permet aux autorités de prendre des mesures pour limiter les risques, comme par exemple, suspendre les transports ou fermer les établissements scolaires.