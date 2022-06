Orages : pourquoi ces alertes en série ?

Au total, près d’un jour sur deux, ce mois de juin, aura été marqué par une vigilance orage. L’épisode semble interminable. Pourtant, rien d’anormal pour les météorologues après la période de canicule des dernières semaines. Alors la récurrence de ces orages, est-ce l’effet du réchauffement climatique ? Trop tôt pour l’affirmer. Les scientifiques manquent encore de recul sur ces phénomènes très localisés et difficiles à mesurer. Mais une chose est sûre, les fortes chaleurs favorisent la formation de plus gros cumulonimbus, ces nuages orageux dans lesquels se forment les grêlons. Plus le nuage est important, plus le grêlon a de la place pour grossir avant de tomber au sol. Faut-il s’attendre à des phénomènes de plus en plus forts ? Très certainement, et voilà pourquoi. Plus les températures, plus l’évaporation, notamment des océans, s’accélère? Et c’est une règle physique. Pour chaque degré gagné, l’atmosphère stocke 7% de vapeur d’eau en plus. L’épisode orageux se poursuivra vendredi 24 juin. Il devrait être accompagné de très fortes pluies, de grêles et de violentes rafales de vents sur l’Ardèche, l’Isère et la Savoie. T F1 | Reportage M. Brossard, F. Petit, C. Aragona