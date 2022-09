Orages : quatorze départements en alerte

Les voitures avancent au pas sur la chaussée inondée. En milieu d’après-midi, Vierzon est l’une des premières communes touchées par les orages. À 170 kilomètres plus au nord, c’est une pluie de grêles qui s'abat sur Rambouillet, dans les Yvelines. Météo France avait prévu cette ligne d’orages qui remonte progressivement le pays. Douze départements sont en vigilance orange depuis seize heures. En plus de la pluie et de la grêle, le risque majeur est le vent. “Il peut y avoir des rafales de vent importantes : 80 voire 100 km/h nous dit Météo France, mais difficile de dire exactement où. Ça c’est le problème des orages”, précise Évelyne Dhéliat, chef du service météo de TF1 et présentatrice des bulletins météo sur TF1. Par précaution à Paris, dès 17 heures, les parcs et jardins ont fermé leur porte. Et subitement, il y a quelques minutes, la capitale disparaît sous les trombes d’eau. En parallèle, un deuxième épisode orageux touchera dans la nuit l’Hérault et la Gard. Dans cette région qui a subi de graves intempéries, il y a un an, les orages pourraient être stationnaires et donc, provoquer des crues brutales. Les autorités appellent les habitants à limiter leur déplacement. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J. Lacroix-Nahmias