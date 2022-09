Orages soudains et violents sur le Gard et l'Hérault

C’était une pluie si dense qu’elle obscurcit la ville, poussée par d'incessantes rafales de vent qui ont balayé le Gard et l’Hérault ce mardi après-midi. À Montpellier, le fleuve Lez s’étend sur les quais et les transforment en torrents. Plusieurs rues sont coupées par l’orage qui gronde encore. En début d’après-midi, des trombes d’eau s'abattent sur la ville, surprenant les passants. L’orage, en fait, n’avance plus et inonde le secteur. Météo France fait passer l’Hérault et le Gard en alerte rouge. Les routes sont submergées. Les automobilistes avancent au ralenti dans plusieurs centimètres d’eau. Au Nord de Montpellier, à Saint-Clément-de-Rivière, Delphine Eyriac se filme en essayant d’aller chercher son fils à l’école. L’eau menace la maternelle où est son fils. La police municipale évacue les enfants dans un autre bâtiment en hauteur. Les parents retrouveront leurs enfants dans l’après-midi. Dans l’Hérault, 250 policiers et pompiers ont été mobilisés. TF1 | Reportage F. Litzler, R. Rosso