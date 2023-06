Orages supercellulaires : explication d'un phénomène

Il ressemble à un immense champignon noir tourbillonnant et menaçant, plus impressionnant encore qu'une tornade. Qu'est-ce qu'un orage supercellulaire ? C'est le plus puissant des orages. Son diamètre peut atteindre dix à vingt kilomètres. Il se forme lorsque les températures changent brutalement. "En ce moment, il fait chaud. Donc l'air chaud est plus léger que l'air froid, il va monter, se condenser, former ce nuage d'orage : le cumulonimbus. Et en plus, il faut un environnement de vent bien particulier sur toute la hauteur de l'atmosphère, avec des différences de vent en force et en direction. Ce qui va permettre au nuage d'imprimer un mouvement de rotation.", explique Christelle Robert, prévisionniste de Météo France. Pourquoi sont-ils dangereux ? Ces orages durent plus longtemps, jusqu'à huit heures. Ils sont associés à des pluies torrentielles, des tornades ou encore d'énormes grêlons, comme dans l'Indre en 2022. Après le passage de l'orage supercellulaire, les dégâts peuvent être colossaux. Voiture éventrée, toiture arrachée, comme en Seine-Maritime il y a trois jours. Est-ce un phénomène fréquent ? On en compte plusieurs par an. Aucune région de l'Hexagone n'est épargnée. Avec le dérèglement climatique, les météorologues redoutent que ces orages deviennent de plus en plus violents. TF1 | Reportage A. Basar, B. Lachat