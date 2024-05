Orages, tornades : la semaine de tous les dangers aux États-Unis

Face à l'impressionnante tornade qui semble foncer sur elle, une famille doit quitter précipitamment sa maison. Un nouveau tourbillon touche, cette fois, la petite commune de Columbia, dans le Tennessee. Dans cette zone rurale, les dégâts sont considérables, les maisons à terre. Les habitants tentent de retrouver des biens, des souvenirs, tout ce qu'ils peuvent. Comment se forment ces phénomènes ? Les bandes orageuses font descendre de l'air froid. En parallèle, de l'air chaud monte du sol et s'enroule autour du courant. C'est ainsi que se créent les tourbillons. La saison des tornades aux États-Unis a commencé fin avril 2024 et déjà plus de 300 recensées principalement dans le centre du pays, 2024 partie pour être une année record. Mais il n'y a pas que les tornades. Les États-Unis viennent de connaître une semaine de tous les dangers météorologiques. Depuis ce lundi 6 mai, il y a eu plus d'une centaine de tornades, mais aussi plus de 320 épisodes de grêle et 460 tempêtes de vent, comme dans le Michigan ou encore l'Alabama. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Monnier, H. Écarnot