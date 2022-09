Orages : toujours plus violents et fréquents

Le début du mois de septembre est marqué par de violents orages et des pluies diluviennes. Ces intempéries tardives se multiplient et sont d'abord liées à des températures élevées. En moyenne, la météo enregistre cinq degrés au-dessus des normales de saison ces derniers jours. Avec 30 degrés à Metz ce mardi 6 septembre et 33 degrés à Agen, le thermomètre continue de chauffer. L'apparition de ces orages était alors inévitable. La violence de ces épisodes orageux s'explique également par le réchauffement de la mer Méditerranée. Elle a dépassé les 30 degrés cet été. L'eau plus chaude s'évapore, forme des gouttelettes qui deviennent alors des nuages gorgés d'eau, à l'origine des pluies diluviennes. S'ajoute à cela une sécheresse record, des sols qui n'ont jamais été aussi secs depuis 1958. La terre est quasi imperméable. Résultats : lors de fortes pluies, l'eau ne s'évacue pas et se déverse, occasionnant de nombreux dégâts. Les récentes intempéries devraient faire chuter les températures dans les jours à venir. Il y a moins de risques d'orage, mais toujours la menace d'inondation en cas de forte pluie. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Garro, G. Haurillon