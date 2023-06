Orages : un village de l'Isère dévasté par un torrent de boue

Dans le village de Livet-et-Gavet, de la boue partout ! Aucune pièce n'est épargnée. Il faut vider toute la maison. Le dimanche, un torrent submerge tout le village. L'orage transforme les rues en rivière. Le courant est puissant. Il provoque de nombreux dégâts. "C'est comme dans les films, il faut s'accrocher partout pour essayer de ne pas tomber dedans", raconte une habitante. Chez cet habitant, l'eau est montée jusque sous les fenêtres. "Ça fait des vagues qui se rejoignaient comme ça de plus de 2, 3 mètres avec les roches qui tombaient", témoigne-t-il. Au sol, une épaisse couche de boue. Pour tout nettoyer, on s'aide entre voisins. Les inondations ont été causées par un ruisseau au sommet du massif. En moins d'une heure, la pluie l'a fait déborder. Les images sont impressionnantes, mais aucune victime. À peine le temps de nettoyer et déjà quelques gouttes de pluie. Sac de sable, planche en bois, certains anticipent pour éviter d'autres inondations. Des habitants vigilants, car de nouveaux orages sont attendus dans la soirée. TF1 |Reportage S. Prez, D. Paturel