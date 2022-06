Orages violents à répétition : comment expliquer ce phénomène ?

C’est la troisième fois que la France est confrontée à un tel épisode en seulement trois semaines. Comme c’était le cas à Chalon-sur-Saône le 4 juin, ou encore samedi dernier sur la côte normande. Ce phénomène orageux est-il exceptionnel en cette saison ? La réponse est non, si l’on revient sur ces trois dernières années. Un ramassage de grêlons dans les Vosges a été filmé, il y a tout juste un an. Comme ces orages en Dordogne, on retrouve les mêmes images en juin 2020 dans un village de la Creuse. Les orages sont-ils plus violents cette année ? Ils ont gagné en intensité et ils sont plus récurrents. En cause, cette vague de chaleur qui a submergé la France le week-end dernier. À cela s’ajoute une perturbation venue du nord, la goutte froide, et qui semble s’être bien installée au-dessus de notre pays. Peut-on prévoir avec précision le parcours des orages ? Il est difficile de le connaître exactement. Il s’agit en général de phénomènes très localisés. Ils dépendent aussi d’autres paramètres géographiques. Selon Météo France, les épisodes orageux devraient se poursuivre encore, jusqu'à la fin de la semaine. TF1 | Reportage L. Adda, F. Dufour