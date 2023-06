Orages violents : comment expliquer le phénomène ?

Ces derniers temps, le climat dans l'Hexagone ressemble presque à un climat tropical. "De l'air tropical remonte actuellement sur le pays. C'est de l'air très chaud, alors qu'en altitude, on a de l'air beaucoup plus froid", confirme Évelyne Dhéliat. "Cet air chaud est gorgé d'humidité. Or, au fil des heures et notamment l'après-midi, il fait de plus en plus chaud. Et la remontée de ces températures accélère l'évaporation de cette humidité, qui, au contact de l'air froid en altitude, provoque des cumulonimbus qui sont les nuages d'orage", explique-t-elle. "À l'intérieur de ces nuages, cette humidité se transforme en gouttelette, en eau. À un moment donné, il y a saturation dans le nuage et cette eau retombe brusquement sous forme de très forte pluie", termine la chef du service météo de TF1-LCI. TF1 | Évelyne Dhéliat