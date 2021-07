Orages violents : comment expliquer les épisodes de ces derniers jours ?

De la grêle à n'en plus finir, un vacarme effrayant, des grêlons de la taille d'une balle de golf qui s'écrasent au sol durant de longues minutes, vous ne rêvez pas, nous sommes bien fin juin dans le département du Doubs. Il est tombé jusqu'à 60 cm de glace dans l'Est du pays. Alors pourquoi ces phénomènes maintenant ? Pourquoi sont-ils aussi violents ? Ces orages d'une rare intensité se produisent quand les températures sont plus élevées pendant plusieurs jours. Ils connaissent en plus en ce moment un phénomène dit "stationnaire". "La première chose, c'est qu'on a cette semaine, comme la semaine dernière,ce qu'on appelle une goutte froide, c'est-à-dire des nuages qui tournent sur elles-mêmes et qui provoquent parfois des orages stationnaires. Et dans le nuage d'orage, cumulonimbus, il y a de la pluie qui tente de tomber, mais elle est reprise par des mouvements ascensionnels. Donc, en altitude, ça devient des petits glaçons qui retombent et qui sont repris à nouveau dans ces mouvements ascensionnels et ça forme les grêlons. À un moment donné, le grêlon est trop lourd pour remonter, et c'est ainsi qu'il tombe jusqu'au sol", explique notre cheffe du service météo, Évelyne Dhéliat. Ces orages de grêle actuellement statique restent donc plus longtemps au même endroit. Ce qui provoque ces accumulations de grêle, comme aujourd'hui à Plombières-les-Bains (Vosges). Ces phénomènes vont-ils devenir de plus en plus fréquents ? Oui, estiment les météorologistes. Selon eux, ces violents orages débuteront de plus en plus tôt, car les plus grosses vagues de chaleur commencent désormais dès le printemps.