Orages violents : comment les villes s'adaptent

Marseille sous les eaux, des orages violents dans les centres-villes du sud-est, et cette question : comment faire face aux pluies diluviennes de plus en plus fréquentes ? La concession d'Henrich Morin, directeur commercial de la concession Audi Sport à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, a été inondée en 2022. Il dit que l’héberge de l'Huveaune doit être nettoyé pour que cela n'arrive plus. L’héberge de L'Huveaune, était complètement bétonnée avant ces travaux, en image, qui visent à agrandir le lit de la rivière, pour absorber les orages violents et soudains. Les travaux ont coûté sept millions et demi d’euros. À Mandelieu-la-Napoule, repenser l'urbanisme devient urgent. Souvenez-vous, quatre ans passé, deux mois de pluie était tombée sur la ville en quelques heures. Les inondations avaient causé la mort de vingt personnes. Voici la solution trouvée par Sébastien Leroy, maire (LR) de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, un immense bassin de rétention pour éviter les catastrophes du passé. Il explique que c’est un bassin de rétention de quatorze millimètres cube, qui a vocation à ralentir la crue avant qu’elle n’arrive dans la ville. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, V. Capus, P.Lefrançois