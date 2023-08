Orages violents : des dégâts dans le nord de la France

Une tempête de grêle dans le jardin d'un habitant de l'Allier. Des rafales de vent et des grêlons de la taille d'une balle de golf. Une large partie de la France a été touché aujourd'hui par de violents orages, comme à Pontlevoy dans le Loir-et-Cher, ou à Beauvais dans l'Oise. Sur la ligne TER qui relie Creil à Amiens, des arbres sont tombés dans la matinée de ce 24 août. Le trafic a été interrompu pendant toute la journée. Des dégâts aussi ont été identifiés à Chauny dans l'Aisne. Le vent a soufflé à plus de 110km/h, jusqu'à déraciner des arbres, sur le parking de l'hôpital. AU total, 2 500 impacts de foudre ont été relevés dans un rayon de 50 kilomètres. "Ma collègue m'a dit, il y a un arbre qui est tombé, je ne sais pas pourquoi, 6ème sens ? je lui ai dit, je crois que ma voiture est en dessous et c'était le cas", témoigne une habitante. Dans la ville, les habitants circulent dans des rues inondées. Certains n'ont pas été épargnés. Benjamin essaie de protéger sa maison, juste après le passage de l'orage. En Vendée, deux maisons ont pris feu après avoir été frappé par la foudre. Ce jeudi soir, les orages se déplacent dans l'Est de la France. TF1 | Reportage V. Topenot, Z. Ajili, P. Humez