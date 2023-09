Orages violents : d'importants dégâts

À Thuir, une boulangerie est totalement ravagée, des infiltrations partout. En deux heures de tempête, la moitié du plafond s’est effondrée. C’était un effondrement en plein service. Mais heureusement, il n’y a eu aucun blessé. "On va s’en sortir rapidement", confie le gérant. Pour tout réparer, il faudra compter au moins deux semaines de travaux. À quelques kilomètres de là, même stupeur à Canohès. Sur ce parking, aucune voiture n’a été épargnée. "C’était un rideau de grêlons", témoigne un des habitants. Plusieurs heures après le déluge, il y a des grêlons encore bien visibles, de la glace dans les rues et de l’eau dans les bâtiments, comme dans cette salle de fête rénovée l’année dernière. "On a carrément le plafond qui s’est décroché, et qui a engendré pas mal de dégâts", explique le responsable des services techniques de la ville. Pour la commune, le bilan est lourd : 500 000 à 600 000 euros de dégâts. Ces opérations de nettoyage se poursuivront ces prochains jours. TF1 | Reportage M. Rio, A. Guiraud