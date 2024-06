Orages violents : douze départements en alerte

Au milieu des habitations, une tornade s'est formée dans une commune de l'Oise. En quelques minutes, elle a fait de nombreux dégâts, comme nous l'explique le maire de Carlepont.À l'Ouest, la grêle s'est abattue sans discontinuer pendant une vingtaine de minutes sur Cressé, un village de Charente-Maritime. Certains arbres ont même été arrachés par la violence de morceaux de glace. Nicolas, fermier, a tout juste eu le temps de rentrer ses bêtes. "On a été obligés de sortir sous les grêlons... Si cela va durer cette nuit, ça va être compliqué”, lance-t-il. Plus au nord, en Vendée, les habitants ont passé la journée, des racloirs à la maison, pour évacuer l'eau. Tôt, ce matin, un orage puissant a transformé les rues de Beauvoir-sur-Mer. "C'est désolant, naturellement. Dans la maison, on a été surpris, à partir de 4h30 du matin et l’eau est montée à une vitesse", raconte un habitant. Rien que dans cette commune, une trentaine de pompiers a été mobilisée. Ce soir, les habitants restent vigilants. TF1 | Reportage L. Cloix, N. Hesse, Y. Chambon