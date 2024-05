Orages violents et trombes marines dans l'ouest

Au cœur du Finistère, l'air et l'eau étaient en rotation au-dessus de la mer. Ce phénomène porte un nom : la trombe marine. Une image a été saisie par les photographes amateurs du village d'Audierne, aujourd'hui 18 mai. Cet après-midi, il suffisait presque d'être de sortie après l'orage, dans toute la France, pour tomber nez à nez avec ces drôles de tornades. Des oiseaux déboussolés et des passants captivés par la trombe marine, avec un ciel soudain rayé par cette grande ligne ocre. Une tornade venue de la terre. Le phénomène est également observé à plus de 300 kilomètres de là, sur une commune qui a déjà été secouée par un orage de grêle. Comme une habitante du Gard, incrédule d’assister au déluge, depuis sa fenêtre. En Normandie, ce sont les trombes de 1 000 spectateurs du Festival Papillons de Nuit qui seront privés de concert ce soir. Trop de pluie, trop de boue, les organisateurs ont préféré renoncer. Le camping n'a pourtant pas été déserté. Si le beau temps revient, il restera la journée de demain pour profiter de la programmation. TF1 | Reportage F. Leenknegt