Orages violents : pourquoi ils se succèdent depuis dix jours

Ce soir du mercredi 31 mai, quatre départements du sud-ouest sont en vigilance orange, dont le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Le même phénomène se reproduit tous les jours depuis dix jours. Certaines rues d'Avignon (Vaucluse) sont impossibles à traverser à cause d'un torrent qui entrave le passage. Ce mercredi, en début d'après-midi, un mélange de pluie et de grêles s'abat sur la ville avec une forte intensité. Quarante millimètres de précipitations tombent en moins de deux heures. À quelques kilomètres, sur l'île de la Barthelasse (Vaucluse), Vincent De La Cruz, cultivateur, constate avec amertume les dégâts. À 60 kilomètres, plus au nord-est, le Mont-Ventoux (Vaucluse) et sa beauté lunaire sont plongés dans une atmosphère presque hivernale. Bien plus à l'ouest, à Espérausses dans le Tarn, les pluies diluviennes ont également surpris les habitants. Un sinistré a dû parer au plus pressé pour éviter que l'eau entre dans sa maison. Les pompiers du Tarn ont accompli une trentaine d'interventions. Des nouveaux orages s'annoncent déjà. Cette situation est provoquée par un climat toujours plus instable. Depuis un quart de siècle, ce mois de mai 2023 est l'un des plus foudroyés avec près de quatre-vingt mille impacts d'éclair. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Petit