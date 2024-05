Orages violents : une après-midi très agitée

Dans le ciel de l'Aisne, ce mercredi après-midi, un tuba, phénomène météorologique très rare, a été filmé à Chambry. Il est dû aux conditions orageuses, partout dans l'Hexagone. Dans le Var, on a aperçu les mêmes silhouettes avec des grondements de tonnerre. Quelques minutes après, la grêle s'abat sur des vignes. "Ça a duré à peu près un quart d'heure avec des grêlons de la taille de un à deux centimètres et des rafales de vent assez puissantes qui ont fouetté la vigne et transpercé les feuilles.", a précisé Yohan Laurito, expert météo et chasseur d'orage dans le Var. L'épisode violent et localisé compromet la récolte à venir. Les orages ont longé l'est du pays, remontant vers le nord. À Murinais, dans l'Isère, la grêle a recouvert les routes sur plusieurs centimètres. Plus tard, dans l'après-midi, les fortes pluies touchent l'Ardèche et transforment Vals-les-Bains en rivière de glace. Ce soir, Météo France place 74 départements en vigilance jaune pour orage. Un temps instable qui se poursuivra demain jeudi dans la soirée. TF1 | Reportage E. Payro, M. Bliard