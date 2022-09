Orages : vont-ils suffire à effacer la sécheresse ?

Elle a fait son retour après des mois de sécheresse. Plusieurs jours de pluies parfois intenses. Mais dans les cultures, il est déjà trop tard. Pour David Mouysset, vigneron au domaine “Les Anges de Bacchus” à Vailhauquès (Hérault), le mal est fait. Pour les cépages plus tardifs, il reste un espoir. David Mouysset a décidé de retarder la récolte pour les laisser profiter de ces seules gorgées d’eau. Plus de 100 millimètres de pluie sont déjà tombés dans les cultures. Une bonne nouvelle en apparence, mais pour Loïc Debiolles, un ingénieur viticole, il faut désormais être vigilant car les prochains orages pourraient faire de gros dégâts. Les sols sont gorgés d’eau mais les nappes phréatiques sont loin d’être remplies. Dans la commune de Saint-Marcel-de-Careiret (Gard), le forage, qui puise l’eau plusieurs mètres sous terre, ne parvient toujours pas à remplir la cuve communale. Les dernières pluies n’ont rien changé. Alors, chaque vendredi, des camions citernes font des allers-retour pour approvisionner la commune. Le village attend les prochaines précipitations avec impatience. Impossible de savoir quand les nappes phréatiques suffiront à alimenter en eau les 800 habitants de la commune. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Arrigoni, E. Alonso