Orages : Y a-t-il eu un défaut d'alerte ?

Météo France avait placé six départements en vigilance orage. Mais y a-t-il eu des erreurs de prévision ? L'orage est un phénomène instable, on peut prédire son heure, mais pas sa localisation. Afin d'être plus précises dans ces prévisions, Météo France va obtenir d'ici peu un nouvel équipement. Ainsi, les alertes seront directement à l'échelle communale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.