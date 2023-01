Orange de Sicile : l'or de l'Etna

Dans les rues de Catane, elle donne le top départ de la journée. En balade dans les kiosques ambulants, empilés par centaine sur les étales, les oranges sont pour les Siciliens, la première tentation du matin. Sur son stand, Ricardo enchaîne les oranges pressées. Un euro le verre, c'est un rituel pour se donner des forces. Au pied de l'Etna, le plus haut volcan d'Europe, les grandes plaines de Catane et des orangers à perte de vue. Un terroir unique, une forte amplitude de température, froide la nuit chaude le jour, ont engendré une délicieuse étrangeté : l'orange sanguine. La récolte a commencé en novembre et va se poursuivre jusqu'au printemps. La Tarocco à la peau fine est réputée pour être la meilleure de toutes. Plus de 70% de la production italienne provient de Sicile. Elle part ensuite sur le continent et par camions entiers dans tous les pays d'Europe. L'Italie est le deuxième pays européen producteur d'orange, juste derrière l'Espagne et s'est fait une spécialité du jus d'orange sanguine. Un jus obtenu, non pas par pressage, mais par extraction. Une grosse paille introduite dans l'orange permet d'extraire le jus et de restituer parfaitement son goût. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat, B. Bedarida