Ordinateurs portables : pourquoi ont-ils à nouveau la cote ?

Ils étaient passés de mode, leur vente dégringolait d'année en année. Les ordinateurs portables ne trouvaient plus preneurs. Mais les semaines de confinement, le télétravail, et l'école à la maison ont tout changé. Les particuliers n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour s'en équiper. Les ventes ont progressé de 25% et la tendance ne va pas s'inverser. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.