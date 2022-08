Ordinateurs : pourquoi les ventes s'effondrent ?

Ce lundi après-midi, les clients sont peu nombreux dans un magasin d'informatique visité par nos journalistes. Il faut dire que les prix ont de quoi refroidir. Il y a quelques années encore, les ordinateurs de milieu de gamme coûtaient en moyenne 600 euros. Ils se rapprochent des 1 000 euros aujourd'hui. L'ordinateur est l'exemple type du produit mondialisé qui subit toutes les hausses. Chantal Neri, experte industrie semi-conducteurs, nous a parlé d'une augmentation de 20 à 30%. Yuan Xia, responsable d'agence à Cubertek, a vu ses ventes diminuer de 20 à 30% depuis le début de l'année 2022. Mais pour ce gérant de magasin, le prix n'est pas la seule raison. En effet, les Français se tournent de plus en plus vers le reconditionné. Dans le magasin Microccase par exemple, on répare des ordinateurs d'occasion. Après nettoyage, changement de batterie ou de disque dure, ils sont ensuite revendus moitié moins chers. Des prix attractifs pour des ordinateurs en très bon état et garantis un an, ils séduisent de plus en plus de clients. Cet engouement pour la seconde main concerne aussi les smartphones et tablettes reconditionnés. Leur vente a bondi de 15% en 2021. TF1 | Reportage J. Coulais, M. Poujol, F. Couturon.