Ordinateurs, smartphones : des milliers d'assurés abusés

Il ne s'est rendu compte de rien pendant des années. Quand Jérome a épluché ses comptes, il s'est aperçu que des centaines de petites sommes lui avaient été prélevées, pour un montant total exorbitant. Tout est parti d'un achat d'ordinateur en 2017. Le vendeur lui propose de souscrire à un contrat d'assurance d'une société spécialisée, pour 25 euros par mois. Mais très vite, les prélèvements se multiplient et leur montant augmente. Depuis plusieurs années, des milliers de clients ont souscrit des contrats auprès de la société Sfam, une entreprise française d'assurance multimédia. Mais pour certains, ce contrat a tourné au cauchemar et les actions en justice se multiplient. Depuis un an, l'entreprise ne peut plus commercialiser de produits d'assurances, mais les prélèvements abusifs continueraient, sous les yeux impuissants des salariés. Contactée, la Sfam nous dit regretter ces anomalies sur un petit nombre de contrats et appliquer les corrections nécessaires. Fnac et Darty, qui proposaient ses contrats à leur client jusqu'en 2019, ont engagé des poursuites à leur encontre. L'UFC-Que Choisir enjoint, elle, les consommateurs à surveiller leur compte bancaire. Le procès de la société s'ouvrira cet automne pour pratique commerciale trompeuse. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Guénais, S. Agi