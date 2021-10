Ordonnances médicales : la France en retard sur la dématérialisation

Fini les pattes de mouche sur les ordonnances de médecin ! D'ici 2024, tout sera numérisé. L'ordonnance serait stockée dans notre dossier personnel de santé en ligne, et consultable depuis n'importe quelle pharmacie en France. L'objectif est de mieux contrôler les remboursements par l'Assurance-maladie, et éviter la fraude qui consiste à utiliser la même ordonnance dans plusieurs pharmacies différentes par exemple. Mais pour cela, il faudrait rendre compatibles les logiciels utilisés par les généralistes, les pharmaciens et les hôpitaux pour qu'ils puissent communiquer entre eux. On en est encore loin. Dominique Pon, responsable ministériel au numérique en Santé, dénonce une lourdeur administrative. Une lourdeur épinglée par la Cour des comptes dans son rapport paru ce matin : "La dématérialisation des prescriptions médicales connaît encore un développement limité. La France est en retard par rapport à ses voisins anglais, belges, espagnols ou italiens". Ils sont à 95 % d'ordonnance numérique, nous sommes à 0. En Estonie, il suffit de tendre sa carte d'identité à son pharmacien. La France se donne deux ans et deux milliards d'euros pour rattraper son retard.