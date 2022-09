Ordures à Marseille : pourquoi ça déborde

Slalomer entre les déchets, marcher sur les décombres pour rentrer de l'école ou faire du lancer de sac poubelle. Sans compter les baignades, parfois au milieu des détritus. Ce sont des sports que tous les Marseillais pratiquent. On a beau s'interroger, on nous assure, il n'y a aucune grève des éboueurs en ce moment. Pourtant, à Marseille, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est l'une des plus élevées de France. C’est 136 euros par habitant en moyenne, contre seulement 83 euros à Lyon. La métropole a la compétence des déchets, mais l'élu chargé de ce dossier, Roland Mouren, ne vit pas à Marseille. Le problème, selon lui, viendrait en fait des Marseillais. Depuis moins d'un an, une brigade de l'environnement a justement été créée à la police municipale. Neuf agents chargés de traquer les dépôts illégaux et près de 60 affaires jugées ou en cours de jugement. Pour cela, la brigade dispose de 1 600 caméras. Certains bénévoles se retroussent les manches, sans attendre les pouvoirs publics. Ici, sur le parvis du Mucem, ils ramassent en moins d'une heure, plus de 400 kilos d'ordures, jusque dans la mer. TF1 | Reportage P. Géli, P. Fontalba, M/ Perrot