Ordures : en guerre contre les dépôts sauvages

C'est un fléau pour les habitants de certaines communes. Des incivilités qui se répandent dans les champs et dans les forêts. Plus d'un million de tonnes de déchets sont déposées dans la nature illégalement chaque année. Des décharges à ciel ouvert qui empoisonnent constamment la ville de Vernouillet (Yvelines). Les policiers municipaux emmènent une équipe de TF1 sur un chemin forestier, celui de la honte. Chaque jour, de nouveaux tas de déchets sont découverts. En s'enfonçant davantage dans la forêt, c'est parfois pire : pneu de tracteur, carcasse en plastique d'anciens téléviseurs. Au total, il existe 200 mètres cubes de détritus. Un afflux de déchets qui fait suite à la fermeture d'un encombrant voisin. Il s'agit d'une décharge sauvage de 300 hectares à Carrières-sous-Poissy. Le dépôt de ces gravats en déchetterie peut être coûteux pour les entreprises : 191 euros la tonne pour le vrac, 132 euros pour le bois et 22 euros pour le verre. Éviter ces dépenses pour certains, c'est gagner un peu plus d'argent. Ne plus subir, organiser une contre-attaque. Dans la commune de Sagy (Val d'Oise), il n'est plus question de voir apparaître, comme il y a deux ans, des monticules de déchets au milieu des chemins chaque lundi matin. Ils ont été fermés à l'aide d'immenses barrières métalliques et de cadenas. Le maire Guy Paris n'a pas regretté les 40 000 euros d'investissements. Un autre outil de dissuasion a été testé depuis un an à Garges-lès-Gonesse. Un nouveau système de caméras intelligent a été perché à dix mètres de hauteur et piloté par un programme informatique. Elles sont capables d'enregistrer le moindre dépôt suspect. Traqué les atteintes à l'environnement, c'est devenu la mission des gendarmes de Pontoise. Une cellule de spécialistes a été créée il y a un an. Neuf personnes ont été convoquées cette année par la justice. La peine maximale encourue est de deux ans de prison et 75 000 d'amende. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé